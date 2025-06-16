اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.

وأكد الرئيس أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.

وفي هذا السياق، تفقد الرئيس عدداً من سيارات طراز "سيتروين C4X"، التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس 2023، حيث تم تنفيذ التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة حتى إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025، مشيراً إلى أنه من المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28 ألف سيارة.

كما أعلن أنه يجري حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ إنتاجها نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة، دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى حول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء محليًا أو دوليًا، في إطار دعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.