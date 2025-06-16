ميرتس يلتقي ترامب في قمة السبع وسط أمل في تسوية أزمة الرسوم الجمركية

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التقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات ثنائية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا.

واستمر الاجتماع في منتجع كاناناسكيس الجبلي حوالي 20 دقيقة، وفقا لما ذكره الوفد الألماني.

وكان ميرتس وترامب قد التقيا للمرة الأولى وجها لوجه في وقت سابق من شهر يونيو الجاري خلال زيارة المستشارة الألماني الأولى للبيت الأبيض، ويعتزم كلاهما حضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في لاهاي الأسبوع المقبل.

ويأمل المستشار ميرتس في تحقيق تقدم نحو تسوية الخلاف بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، خلال اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا.

وقال ميرتس قبيل انطلاق القمة: "لن يكون هناك حل أثناء هذه القمة، لكن ربما نقترب من حل عبر خطوات صغيرة".

كما يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني القيام بمحاولة أخرى لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم، خلال المشاركة في قمة مجموعة السبع بمنتجع كاناناسكيس الجبلي في كندا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات الحالية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم أمريكية مرتفعة على منتجات دول الاتحاد اعتبارا من 9 يوليو المقبل.

إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية الإيرانية، تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية قضية مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي خلال قمة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.