ارتفاع أسهم الطروحات الأولية الأمريكية في أول يوم لتداولها بأعلى معدل لها منذ 2021

سجلت أسهم الشركات الأمريكية المطروحة حديثا في أول أيام تداولها في بورصة وول ستريت بنيويورك أسرع ارتفاع لها من نوعه منذ ثلاث سنوات ونصف، مما يزيد جاذبية أسهم الطروحات العامة في السوق.

وارتفع سعر سهم شركة صناعة الطائرات المسيرة أيرو جروب هولدنجز في تعاملات يوم الجمعة، وهو أول أيام تداوله في البورصة، بنسبة 140% مقارنة بسعر الطرح العام الذي بلغت حصيلته 60 مليون دولار. وقبل نحو أسبوع ارتفع سعر سهم شركة تعدين العملات المشفرة سيركل إنترنت جروب بنسبة 168.5% في أول أيام تداوله بعد طرحه العام الذي بلغت حصيلته 1.2 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سهم قناة نيوز ماكس التلفزيونية المحافظة بنسبة 735% في اول أيام تداوله في مارس بعد الطرح العام الأولي للسهم الذي بلغت حصيلته 75 مليون دولار. وبحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج ، تضاعفت أسعار أسهم 3 شركات جمعت الواحدة منها أكثر من 50 مليون دولار في طرحها العام الأولي، في أول أيام تداولها في البورصة. وهذا هو أكبر رقم للشركات التي تضاعف سعر سهمها في يوم واحد منذ أن حققت تسع شركات أمريكية جديدة هذا الإنجاز خلال طفرة الاكتتابات العامة الأولية في عام 2021.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الأداء القوي للأسهم المدرجة حديثا يمكن أن يكون مثيرا في البداية، لكن التاريخ يُظهر أن الارتفاعات القوية في اليوم الأول نادرًا ما تُكافئ المستثمرين على المدى الطويل.

غالبًا ما يكون الارتفاع الكبير في أول أيام التداول ناتجا عن مشتريات المتداولين المحترفين والمستثمرين الذين يُسارعون إلى شراء الأسهم في أسرع وقت ممكن، مُستغلين زخم الطرح العام الأولي. وتفضل الشركات تخصيص الأسهم المباعة في الطرح العام الأولي لصناديق الاستثمار المشتركة التي تبني استراتيجياتها الاستثمارية على نظرة أساسية لآفاق الشركة، والتي تلتزم نظريًا على الأقل، بالبقاء داعمة لها على المدى الطويل. لذلك من غير المُستغرب أن يقدم الأداء القوي في اليوم الأول، المُعزز بالزخم ومشتريات الأفراد، مؤشرًا ضعيفًا على آفاق الشركة على المدى الطويل.

ووفقا للبيانات التي جمعها جاي ريتر أستاذ التمويل في جامعة فلوريدا الأمريكية فإن 316 شركة أمريكية ضاعفت سعر سهمها في أول يوم لتداوله خلال الفترة من 1980 إلى 2023 مع استبعاد الأسهم التي كان سعر الطرح العام الأولي لها أقل من 5 دولارات.