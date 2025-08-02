الوطنية للانتخابات: اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يسير بانتظام ودون عوائق

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية الاقتراع في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، دون وجود أية عقبات تعترض سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج التي تُشرف على الانتخابات.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عُقد من داخل غرفة العمليات المركزية المتصلة بمقار المراكز الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، إن الهيئة لم تتلقَ أي شكاوى من جانب سفراء مصر أو قناصلها في الخارج الذين يرأسون لجان الاقتراع.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت من البعثات الدبلوماسية ما يفيد بانتظام فتح لجان الاقتراع تباعًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وأن عملية التصويت تسير بسلاسة ويسر، حيث يتم تمكين كل من يتقدم للإدلاء بصوته وفق الإجراءات التي وضعتها الهيئة، دون عناء يُذكر، ولا تستغرق العملية سوى دقائق معدودة.

وأضاف أن الهيئة ستظل على تواصل مستمر مع كافة السفارات والقنصليات المشاركة في العملية الانتخابية حتى انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت، وبدء أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات تمهيدًا لإخطار الهيئة بالنتائج.

وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تمكين جميع المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، وكذلك من يتصادف وجودهم خارج البلاد خلال فترة الاقتراع، من التصويت في الانتخابات، طالما كانوا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، مؤكداً أن هذا الحق يأتي التزامًا بالنصوص الدستورية وأحكام القانون.

وأشار إلى أن الهيئة، ومن خلال المؤتمرات الصحفية التي تعقدها خلال يومي الاقتراع، تهدف إلى إطلاع الرأي العام على مستجدات العملية الانتخابية، في إطار من الشفافية الكاملة.

وأعرب عن تقدير الهيئة الوطنية للانتخابات للجهود الكبيرة التي يبذلها رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري، في الإشراف المباشر على العملية الانتخابية، وتعاونهم المستمر مع الهيئة لإنجاح هذا الاستحقاق، بما يعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدستورية.

وأوضح أن اتصالات أُجريت عبر (الفيديو كونفرانس) مع عدد من السفراء والقناصل في عدة دول، وقد أكدوا بدورهم أن لجان الاقتراع التي يُشرفون عليها شهدت خلال اليوم الأول إقبالاً ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية، وحرصًا واضحًا على المشاركة.

كما أكد السفراء والقناصل أن العملية الانتخابية تسير باستقرار تام من الجوانب الفنية والإجرائية والأمنية، وأن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المحددة دون أية عوائق تُذكر.