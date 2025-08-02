قال السفير خالد راضي، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن السفارة حريصة على ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم السبت، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ مع السفارات المصرية.

وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لضمان الدخول والخروج بسلاسة، وتوفير الإرشادات اللازمة بما يضمن تجربة اقتراع آمنة وميسرة لأبناء الجالية.

وثمن الإقبال الملحوظ من المواطنين للإدلاء بصوتهم منذ أمس، في مشهد يعكس الحرص على أداء واجبهم الوطني.

من جانبه، ذكر المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن السلطنة تضم جالية مصرية كبيرة وتشهد إقبالًا، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم عند إجراء عملية الحصر العددي.

وانطلقت صباح أمس، عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر حتى اليوم في 136 لجنة انتخابية حول العالم، حيث استكملت البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل مقار البعثات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية.