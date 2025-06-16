 السوداني يعلن تشكيل لجنة لتسهيل عودة العراقيين العالقين في الخارج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السوداني يعلن تشكيل لجنة لتسهيل عودة العراقيين العالقين في الخارج

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 1:15 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 1:15 م

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تشكيل فريق برئاسة سلطة الطيران المدني وعضوية وزارتي الخارجية والنقل وقيادة العمليات المشتركة؛ لإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية إغلاق المجال الجوي العراقي، وإيقاف رحلات شركات الطيران بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أنها تواصل جهودها المستمرة لمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في عدد من المطارات ودول الجوار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

وأوضحت أن البعثات العراقية تمكنت في الإمارات، وتركيا، والأردن، ولبنان، من تأمين تأشيرات دخول للمواطنين الذين واجهوا صعوبات في استكمال إجراءات الدخول، بالتنسيق المباشر مع السلطات المعنية في تلك الدول.

وكثفت الوزارة، التنسيق مع بعثاتها في الكويت، وإيران، وتركيا، والأردن؛ لتنظيم عمليات إجلاء المواطنين العراقيين العالقين برا، وتأمين وسائل النقل المناسبة لإعادتهم بسلام.

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