ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان الهجوم الإسرائيلي على إيران

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم الأحد، هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، "الهجوم الإسرائيلي على إيران".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً من ميتسوتاكيس، تم خلاله بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

كما تطرق الجانبان السعودي واليوناني" إلى أهمية ضبط النفس وخفض التصعيد، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية".

ويأتي الاتصال السعودي اليوناني في حين تشهد المنطقة واحدة من أخطر موجات التصعيد منذ سنوات، عقب تنفيذ "إسرائيل" ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وما أعقبها من ردود إيرانية شملت إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مدن إسرائيلية، بينها تل أبيب.