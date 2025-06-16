محادثات سعودية أوروبية إيطالية لمناقشة مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة كايا كالاس ووزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني، هاتفيا، اليوم الاثنين "الجهود المبذولة بشأن الاوضاع في المنطقة".

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن، "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس جرى خلالها بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها".

كما تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني جرى خلاله، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية والدولية".

تأتي الاتصالات في حين تشهد المنطقة واحدة من أخطر موجات التصعيد منذ سنوات، عقب تنفيذ إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وما أعقبها من ردود إيرانية شملت إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مدن إسرائيلية، بينها تل أبيب.