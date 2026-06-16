ألمانيا: تحقيقات تكشف مخططا لهجوم مرتبط بحماس في أوروبا

يعتقد محققون ألمان أن عملية شراء الأسلحة المشتبه بها لصالح حركة حماس الفلسطينية كانت مرتبطة بخطط ملموسة لتنفيذ هجوم في أوروبا، بحسب ما قاله المدعي العام الاتحادي الألماني يوم الاثنين.

وقال المدعي العام الاتحادي ينس رومل للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في مدينة كارلسروه غرب ألمانيا: "تم ضبط مقطع فيديو معد مسبقا يعلن المسؤولية من أحد المشتبه بهم".

واعتقلت النيابة العامة الألمانية تسعة أشخاص يُشتبه في دعمهم لحركة حماس منذ أواخر العام الماضي، ويتهمون بالضلوع في نقل وتخزين أسلحة وذخائر لصالح الجماعة المسلحة منذ منتصف عام 2025 على الأقل.

وقال رومل إن الفيديو أعلن عن هجوم تزامنا مع الذكرى الثانية لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، مشيرا إلى عملية مخططة حول 7 أكتوبر 2025.

واعتقلت النيابة الاتحادية أول ثلاثة مشتبه بهم في هذه القضية في أول أكتوبر 2025، قبل أيام قليلة فقط من الذكرى.

يشار إلى أن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مسؤول عن قضايا الإرهاب والتجسس وجرائم الحرب، ويتولى ينس رومل رئاسة هذه الهيئة منذ مارس 2024.