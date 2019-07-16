 ترامب: إذا كنت غير سعيدا في بلادنا فيمكنك المغادرة - بوابة الشروق
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ترامب: إذا كنت غير سعيدا في بلادنا فيمكنك المغادرة

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 4:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 4:03 م

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وصفهم بـ«الكارهين للولايات المتحدة الأمريكية»، بمغادرتها.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الثلاثاء: «بلادنا جميلة وناجحة جدًا، فإذا كنت كارها لها، أو غير سعيدًا بها، فيمكنك المغادرة»، على حد تعبيره.

 


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