ترامب: إذا كنت غير سعيدا في بلادنا فيمكنك المغادرة

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وصفهم بـ«الكارهين للولايات المتحدة الأمريكية»، بمغادرتها.
وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الثلاثاء: «بلادنا جميلة وناجحة جدًا، فإذا كنت كارها لها، أو غير سعيدًا بها، فيمكنك المغادرة»، على حد تعبيره.
Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019
Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave!