ترامب: إذا كنت غير سعيدا في بلادنا فيمكنك المغادرة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وصفهم بـ«الكارهين للولايات المتحدة الأمريكية»، بمغادرتها.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الثلاثاء: «بلادنا جميلة وناجحة جدًا، فإذا كنت كارها لها، أو غير سعيدًا بها، فيمكنك المغادرة»، على حد تعبيره.