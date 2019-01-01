مطالب وست بروميتش للتنازل عن حجازي تصدم إدارة أهلي جدة

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كشفت صحيفة «البلاد السعودية»، أن مطالب نادي ويست بروميتش الإنجليزي بشأن بيع مدافع الفريق أحمد حجازي، صدمت إدارة الأهلي السعودي.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي طلب من إدارة أهلي جدة السعودي ما يقارب من 4 ملايين يورو، للتنازل عن عقد حجازي فقط، بخلاف راتب اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدافع وست بروميتش أعطى موافقته المبدئية لتمثيل أهلي جدة بالموسم المقبل.

وكان الكراوتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق السعودي، قد اختار الثلاثي الأجنبي عمر السومة، وديجانيني تفاريس، والبرازيلي دي سوزا في قائمة الفريق الآسيوية، ويتبقى مركز أجنبي أخير والذي قد ينحصر مابين البوسني ساريتش، والصربي دانييل أليكسيتش.

وانتقل حجازي قبل موسمين إلى وست بروميتش الإنجليزي، حيث لعب موسم في البريميرليج، والآخر في دوري الدرجة الأولى «تشامبيون شيب».

وشارك حجازي مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2019، حتى الخروج على يد جنوب إفريقيا في دور الـ16.