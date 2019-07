خسرت شركة EA SPORTS، المنتجة للعبة "فيفا" الحقوق الحصرية لفريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك في الإصدار الخاص باللعبة لعام 2020.

وحصلت شركة كونامي اليابانية، التي تصدر سنويًا لعبة "PES" على تراخيص حصرية ليوفنتوس، الخاصة بالاسم، الملعب الخاص بالفريق "أرينا ستاديوم"، الشعار وكذلك القمصان الرسمية التي يرتديها اللاعبين.

ونشر الحساب الرسمي لليوفي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو تشويقي للاعبي الفريق، في لعبة PES 2020، وكتب:" نحن سعداء للكشف عن العلامة التجارية الجديدة، لدينا شراكة حصرية مع PES 2020".

وأضاف:" خلق بعض اللحظات السحرية مع نجوم فريقنا يمكنك أن تراها فقط في هذه اللعبة".

We are delighted to reveal our brand new EXCLUSIVE Partnership with #eFootballPES2020



Create some magic moments with the stars of our team in the ONLY football video game you can this year