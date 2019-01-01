رئيس ديوان المستشارية بألمانيا: الحكومة تسعى لجعل قيود مواجهة كورونا محلية وعلى نطاقات أصغر

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تعتزم الحكومة الألمانية الترويج لجعل القيود الخاصة بمواجهة كورونا محلية وعلى نطاقات أصغر، وذلك خلال المباحثات مع الولايات بشأن حظر الخروج في مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا بقوة.

وقال رئيس ديوان المستشارية هلجا براون، اليوم الخميس، لبرنامج "مورجن ماجزين" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف"، إن الأمر لم يعد يتعلق بفرض قيود على مقاطعة بأكملها.

وأوضح قائلا: "ما نعتزم الاتفاق عليه اليوم هو أن يكون الأمر أسرع وعلى نطاق أصغر وبشكل أكثر دقة".

وأضاف أنه يجب الاقتصار على فرض قيود ،حيثما يكون ذلك ضروريا للغاية، في أجزاء من مصنع مثلا أو أجزاء من بلدة انتشر بها الفيروس.

وتابع أنه من المهم بعد ذلك أن يتم إجراء فحوصات الكشف عن كورونا للأشخاص في بؤرة الانتشار بأقصى سرعة ممكنة بمساعدة الولايات والجيش الألماني.

وأشار إلى أنه من الممكن بذلك تحجيم القيود المحلية في أيام قليلة.

يعتزم براون التشاور اليوم مع رؤساء مكاتب المستشارية في الولايات الألمانية بشأن هذا الموضوع.

يذكر أن مجموعة من رؤساء حكومات الولايات رفضت مؤخرا الدعوة لفرض حظر خروج في مقاطعات بأكملها.