أوبرادور يفخر بكونه أكثر رؤساء المكسيك إثارة للانتقادات خلال قرن

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه فخور بكونه الرئيس الأكثر إثارة للانتقادات "في المائة عام الأخيرة" ، وإنه سيمارس حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة الهجمات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وجاء ذلك ردا من لوبيز أوبرادور على بيان ضد حكومته كتبه خصوم له من بينهم مسؤول حكومي، وقرأه جهرا خلال مؤتمره الصحفي.

واتهم أوبرادور منتقديه بالدفاع علنا عن "النظام القديم الذي اتسم بمناهضة الديمقراطية والفساد وعدم المساواة".

وذكر أيضا أنه لا يريد أن يشغل نفسه بالمسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية. ويشار إلى أن المكسيك ستجري الانتخابات النصفية العام المقبل لتجديد المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية.

وأعرب إنريكي ألفارو حاكم ولاية خاليسكو، المعروف بانتقاده للوبيز أوبرادور، عن دعمه للرئيس قائلا إن هذا ليس وقت الدعوة إلى المواجهة بل لمساعدة الرئيس على دفع المكسيك إلى الأمام.