النيابة تستعلم عن إدارة جمعية 6 أكتوبر لاستجوابهم حول شاطئ النخيل

طلبت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات الدخيلة الكلية، اليوم الخميس، الاستعلام عن تشكيل مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر، التي كان شاطئ النخيل، يقع تحت مظلتها طوال الأعوام الماضية، لسماع أقوالهم؛ لبيان مدى مسؤوليتهم المشتركة مع إدارة السياحة والمصايف بحي العجمي ومظلتها بالمحافظة؛ بسبب حادث غرق 11 مواطنًا الجمعة الماضية لا زال واحدًا منهم مفقودًا في مياه البحر.

واستعجلت النيابة، مسؤولي المحافظة؛ لتقديم المستندات الرسمية الدالة على إتباعهم للإجراءات القانونية تجاه الشاطئ، وكذلك مستندات تنفيذ قرار الغلق السابق، الصادر من مجلس الوزراء، بشأن الإغلاق الكلي للشاطئ، والمستندات الدالة على قيام ملاحظ الشاطئ التابع لحي العجمي، بإرسال تقارير رسمية معتمدة «المكاتبات اليومية الرسمية بين الملاحظ والحي»، إلى جانب تقديم الحي ما يثبت إجراءاته المتخذة لتنفيذ تلك الملاحظات.

كما استعجلت النيابة تحريات المباحث الجارية حول الواقعة، ولا تزال بصدد استدعاء مدير الشئون القانونية بالاتحاد التعاوني الإسكاني، المشرف على الجمعية، وتشكيل لجنة فنية للوقوف على مدى سلامة حواجز الأمواج، وصلاحية الشاطئ لاستقبال مصطافين من عدمه.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، جهودها، لليوم السابع على التوالي؛ لانتشال جثمان الشاب، شادي عبد الله عثمان زمار، 17 عامًا، من كوم حمادة، محافظة البحيرة، آخر غرقى الحادث.