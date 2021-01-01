كشف لغز اختفاء طفلة أبوقرقاص: زوجة ابن عم والدها أخفت جثتها يومين ثم أعلنت العثور عليها

تمكنت رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، من كشف لغز اختفاء الطفلة (رؤى) بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، ثم ظهور جثتها داخل جوال، ملقاة فوق سطح أحد المنازل.

وتبين أن زوجة عم الهجين عليها وراء ارتكاب الجريمة بهدف سرقة قرطها الذهبي.

ولجأت سيدة في عقدها الثالث من العمر لابتكار سيناريو لتنفيذ جريمتها للحصول علي قرط ذهبي من الطفلة الصغيرة "رؤى" التي أتمت عامها الثالث، بالعزم على قتلها دون شفقة.

البداية جاءت بخروج الطفلة خلف جدتها كي تصل إلى المنزل، وبحسب روايات الأهالي اختفت الطفلة دون سابق إنذار، وتعالت الصيحات هنا وهناك للبحث عن (رؤي) وحيدة والديها وأول حفيدة لعائلتها.

سارع أهل الطفلة بالبحث عنها داخل العزبة بالقرب من قرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا؛ أملا في العثور عليها، فما بين المنازل والترع والمصارف هرع الجميع من أهالي العزبة الوسطانية وأهالي قرية كوم الزهير بحثا عن الطفلة دون جدوي ومضت الأيام دون جدوى.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمباحث مركز شرطة أبو قرقاص؛ لمساعدة الأهالي والبحث عن الطفلة بعد أن مضي علي اختفائها أكثر من 24 ساعة.

ومضت الساعات والأيام وتعلق والدي الطفلة بالأمل في إيجاد طفلتهما، وبين ليلة وضحاها سمع أهالي العزبة صرخات تتصاعد من أحد المنازل المجاورة لمنزل والد الطفلة والذي تقطن به زوجة ابن عم الأب التي تربطها أيضا صلة قرابة به، وتعالت الصيحات بالعثور على رؤى.

فوجئ الأهالي بتلك الصيحات وأعلنت السيدة "ي ع ا" 23 سنة العثور على جثة رؤى مدفونة داخل (التبن) أعلي سطح منزلها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو قرقاص وتم العثور على الجثة.

تم تفتيش المنزل الذي عثر بداخله على جثة الطفلة، وكانت المفاجأة حيث عثر داخل المنزل على قرط ذهبي خاص بالطفلة والحذاء الذي كانت ترتديه وقت غيابها.

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة أبو قرقاص أن مرتكب الواقعة هي السيدة التي هرعت بصيحاتها تعلن عن العثور على جثة الطفلة بسطح منزلها، وتسرد الأحداث من يوم تغيبها حين دعتها لتناول الغداء مع طفليها.

وبالفعل استجابت الصغيرة لدعوات زوجة ابن عم والدها والتي تعد في مكانة زوجة العم، واستولت من الطفلة على قرطها الذهبي، وعقب ذلك سمعت نداء الأم على ابنتها (رؤى) أثناء البحث عنها هرعت السيدة لإخفاء الطفلة خشية افتضاح أمرها واكتشاف سرقة القرط الذهبي من طفلتها.

وبدأت السيدة في البحث عن حل يبعدها عن تعرضها للاتهام بسرقة قرط الطفلة فقامت بحمل الطفلة وكتمت أنفاسها ووضعتها داخل التبن المتواجد أعلي سطح منزلها.

وبعد مضي أيام من محاولات البحث عن الطفلة من قبل أسرتها والتي شاركتهم البحث فيها المتهمة، قررت أن تعلن العثور علي جثة الطفلة داخل التبن بسطح المنزل لتكون صيحاتها بداية لكشف مخططها الإجرامي لفك لغز اختفاء الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات.

تم ضبط "ي ع ا" 23 زوجة ابن عمومة والد الطفلة، وقامت بتمثيل الجريمة في مكان الواقعة، وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم عرض المتهمة علي النيابة لاستكمال التحقيقات.