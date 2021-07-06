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النفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ شهر مايو

وكالات
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 10:53 ص

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ شهر مايو على الأقل.

وأثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين، إذ من المرجح أن ترفع أوبك الإنتاج تماشيًا مع انتعاش محتمل للطلب بسبب تعافي المزيد من الدول من جائحة كوفيد-19.

وهبط سعر خام برنت تسليم سبتمبر بنحو 20 سنتا إلى 73.27 دولار للبرميل، ويتجه لخسارة 3% هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو.

وهبط الخام الأميركي تسليم أغسطس 19 سنتا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه أيضًا للانخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ شهر مارس.

وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة أوبك+، دون اتفاق هذا الشهر بعد أن اعترضت الإمارات على تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد أبريل 2022.

وتوصلت السعودية والإمارات لحل وسط هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لأوبك+ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمزيد من الإمدادات في السوق.

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