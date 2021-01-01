الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف التطهير العرقي بالقدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بتحويل أقواله إلى أفعال عبر إجراءات وتدابير كفيلة بلجم الاستيطان، ووقف عمليات التطهير العرقي المتواصلة بحق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم - أن استمرار المشهد الدموي المفروض بقوة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين فقط، وإنما يحول المواقف الدولية إلى مجرد كلمات خالية من أي مضمون، وشكل من أشكال إدارة الصراع العبثية.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مفتوحة وشرسة ضد الأرض الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة "ج" بهدف سرقتها، وضد الوجود الفلسطيني والإنساني بتلك المناطق إما عن طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من خلال ضرب مقومات واقتصاديات وجودهم وصمودهم لدفعهم إلى تركها والابتعاد عنها، في عملية تطهير عرقي مستمرة يوميا على مرأى ومسمع العالم.