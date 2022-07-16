حملات مكثفة على محطات الوقود بجميع المواقف في أحياء الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات الرقابة على المواقف ومحطات الوقود.

وشدد على التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

فيما تابع حي العامرية ثان حركه نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة والمتضمن خط السير المحدد والأجرة المقررة بموقف الكافورى برج العرب وموقف القاهرة، موقف النوبارية، موقف الجزائر.

وواصلت عزة سعد رئيس حي وسط المرور على جميع المواقف ومحطات البنزين، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال رفع أسعار الوقود في إجراء زيادات مبالغة في الأسعار، أو تقسيم المسافات.

وتم المرور على موقف محطة مصر، ومواقف الحضرة القبلية، بنزينة شامبليون والإبراهيمية، وتم الاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والإلتزام بالتعريفة المحددة وتعليق البانرات والملصقات، وانتظام حركة المركبات.

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، جميع مواقف النقل الجماعي للاطمئنان على حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة والمتضمن خط السير المحدد.

كما نفذت المهندسة سحر شعبان جولات ميدانية متعددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود ومتابعه الالتزام الكامل بالتعريفة الجديده شملت موقف الصينيه وموقف سيارات العامريه بالقباري ومواقف كرموز وغيط العنب وذلك للتاكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديده وانتظام حركه نقل الركاب وعدم وجود أي إستغلال من السائقين للمواطنين.

وقام اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب متابعة مواقف النقل الجماعي للاطمئنان علي حركه نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة والتاكد من وضع الملصق الخاص بالاسعار الجديده بمواقف برج العرب القديم ، قرية الغربنيات ، صينية بهيج ، مدينة برج العرب الجديدة

وشهد حي شرق برئاسة محارب هيلع جولات ميدانية مكثفة لمتابعة إلتزام المواقف بتطبيق التعريفة الجديدة تضمنت الحملة المرور على مركبات الأجرة بمحيط محطة سيدي جابر وتفقد تطبيق التعريفة الجديدة والإلتزام بها.

وشن حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملات دورية على جميع محطات الوقود والمواقف للتأكد من تركيب البانرات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.