مستشار وزير المالية الألماني يتخوف من تأثير الأزمة الحكومية في إيطاليا على تنفيذ إصلاحات

أعرب لارس فيلد العضو السابق في مجلس حكماء الاقتصاد الألماني عن اعتقاده بأن من الممكن أن تتحول الأزمة الحكومية الراهنة في إيطاليا إلى عبء بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الصادرة اليوم السبت، أشار مستشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى ارتفاع خطر أن تفقد إيطاليا القدرة على تنفيذ إصلاحات والمضي قدما بسبب هذه الأزمة "وهذا يسبب لي قلقا كبيرا".

وأوضح فيلد أن الأحزاب في إيطاليا أعادت ترتيب مواقعها من جديد استعدادا للانتخابات الوشيكة.

وقال فيلد إن لديه انطباعا بأن الأزمة الراهنة في حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي تظهر علامات نموذجية للتفكك لحكومة تعتمد على حسن نية أحزابها.

في المقابل، استبعد فيلد أن تشكل الدولة المتوسطية خطرا بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وقال إن "الأسواق تقيم ثمن هذه المخاطرة السياسية من خلال فروق الأسعار المتزايدة، لكننا لسنا في عام 2012 عندما هددت إيطاليا بترك اليورو".

كان دراجي عرض استقالته أول أمس الخميس وذلك بعدما رفض حزب حركة النجوم الخمس الشريك في الائتلاف الحاكم التصويت مع الحكومة في تصويت الثقة داخل مجلس الشيوخ.

غير أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رفض استقالة دراجي وطلب من الاقتصادي الذي لا ينتمي إلى حزب الذهاب إلى البرلمان يوم الأربعاء المقبل وتقديم تقرير عن الوضع الراهن.

ولم يتم بعد حسم ما إذا كان دراجي، 74 عاما، سيشكل حكومة جديدة أم سيتم إجراء انتخابات مبكرة في نهاية المطاف إذا لم تمض الأمور تحت قيادته.