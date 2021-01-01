 مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 11:23 ص | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 11:23 ص

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن اليوم السبت خلال قمة عربية، تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وركز بايدن، في المحطة الثانية من جولته الأولى في الشرق الأوسط بعد توليه سدة الرئاسة، على القمة المزمع عقدها مع ست دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

وقال المسؤول، إن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم ثلاثة مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.

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