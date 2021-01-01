الكاظمي يشكر بايدن على دعم العراق في مكافحة الإرهاب

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، في مدينة جدة السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الكاظمي، قوله إن بلاده تعمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بشأن التعليم والثقافة، مقدما شكره إلى الولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب.

وأضاف: "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل".

وكان الكاظمي، قد عقد أمس الجمعة، اجتماعا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة التي وصل إليها مساء أمس لحضور قمة الأمن والتنمية.