ترامب يختار جي دي فانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو لمنصب نائب الرئيس

قال دونالد ترامب، اليوم الاثنين عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، إنه اختار جي دي فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، ليكون نائب الرئيس.

وكتب ترامب: "قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظيمة".

أعلن ترامب هذا مع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

ومن المقرر أن يتم تأكيد ترامب رسميًا كمرشح الحزب للرئاسة في المؤتمر، بعد أيام فقط من محاولة اغتياله.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تكون مباراة إعادة بين ترامب والرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

ومن المقرر أن تصبح نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، نائبة بايدن في الانتخابات مرة أخرى. ومع ذلك، تعرضت حملة الديمقراطيين الانتخابية لبعض الارتباك بسبب الشكوك حول مدى أهلية بايدن للمنصب.