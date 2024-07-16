حالة تأهب في صفوف الشرطة الإسرائيلية بإيلات خشية عملية تسلل

أفادت القناة 14 العبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية تشهد حالة تأهب بين صفوفها في مدينة إيلات، خشية حدوث عملية تسلل لـ«إرهابيين» إلى المنطقة.

وقالت في تقرير عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة أرسلت العديد من القوات إلى المدينة وكذلك المروحيات؛ تحسبًا لأي طارئ.

وأمس الاثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف إيلات وميناء حيفا بالطيران المسير و«صاروخ الأرقب».

وقالت، في بيان: «استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب (كروز مطور)، أم الرشراش (إيلات) وميناء حيفا المحتل».