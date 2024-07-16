تابع اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولة ليلية مفاجئة الساعة الثالثة فجرًا، سير العمل بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات؛ لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بجميع التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط، انتظام العمل بأقسام الاستقبال العام والمحطة التمريضية والصيدلية ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات الكبرى؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل.

وحرص المحافظ، على التحدث مع المرضى بالاقسام المختلفة والاطئمنان على صحتهم.

وتحاور مع المواطنين المرافقين والمترددين على المستشفى؛ للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم موجهًا الأطباء بالتواجد المستمر والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم، والاهتمام بهم وتقديم الدعم الطبي، والمعنوي للمريض الذي يعد جزء مهم من العلاج وتحقيق رضائهم.

وأكد لهم أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة.