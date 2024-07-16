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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في المصانع المحلية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:-

استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2080 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2030 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2120 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2140 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2400 جنيه.

وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2135 جنيها.