ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا يشيدان بتميز العلاقات بين الرياض ولندن

أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين بتميز العلاقات بين الرياض ولندن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين ، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وهنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بلاده.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني، بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة ، وفقا لـ "واس".

ويأتي الاتصال اليوم الاثنين بين ولي العهد رئيس مجلس لوزراء السعودي مع رئيس الوزراء البريطاني بعد حوالي أسبوع من إعلان وزارة الخارجية في المملكة، عن تلقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، وفقا "واس"، الثلاثاء الماضي، إن بن فرحان قدم التهنئة لنظيرة البريطاني على توليه منصبة الجديد.

وأضاف أن الجانبين بحثا خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة التطورات في قطاع غزة، والوضع في لبنان وأهمية خفض حدة التصعيد في المنطقة.