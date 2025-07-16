محكمة صينية تقضى بحبس ياباني 3 أعوام و6 أشهر لاتهامه بالتجسس

قضت محكمة صينية اليوم الأربعاء بحبس ياباني لمدة 3 أعوام وستة أشهر لاتهامه بالتجسس، حسبما قالت السفارة اليابانية في بكين، حيث من المرجح أن يؤثر حكم الإدانة على العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن السفير الياباني في الصين كينجي كاناسوجي قال للصحفيين إن محكمة الشعب الجزئية الثانية في بكين أدانت الموظف بشركة استيلاس فارما الطبية بالقيام بأنشطة تجسس، مضيفا " هذا أمر مؤسف للغاية".

وأضاف" سوف نستمر في المطالبة بالإفراج عن الرجل في أقرب وقت بالإضافة إلى دعمه".

وقد طالبت الحكومة اليابانية بكين أكثر من مرة بالإفراج عن الرجل وهو في الستينات من عمره، وتم احتجازه في مارس 2023، قبل عودته المقررة إلى اليابان. وتم اعتقاله رسميا في أكتوبر 2023 وتوجيه تهم له في أغسطس 2024.

ومثل الرجل للمحاكمة لأول مرة في نوفمبر العام الماضي في بكين. ولم يتم الكشف عن تفاصيل انتهاكه للقانون في الصين.

وكان الرجل يعمل مسؤولا تنفيذيا في فرع شركة أدوية في الصين، كما أنه يعد مسؤولا بارزا في غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين.