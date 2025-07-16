الاحتلال يعلن تقسيم مدينة خان يونس بمحور جديد طوله 15 كيلومترا

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شق محور جديد في قطاع غزة وذلك لفصل شرق مدينة خان يونس عن غربها.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال فإنه خلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خان يونس حيث استكمل اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور "ماجين عوز" الذي يفصل بين شرق وغرب خان يونس، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

ويمتد المحور على مسافة نحو 15 كيلومترا، ويُشكل جزءا مركزيا في الضغط على حركة حماس وحسم المعركة ضد لواء خان يونس، بحسب وصف البيان.

وزعمت قوات الاحتلال أنها قتلت عشرات المقاتلين وعثرت ودمرت بنى تحتية تضمنت مستودعات وسائل قتالية ومسارات أنفاق تحت أرضية.

وأكد جيش الاحتلال أن "قيادة المنطقة الجنوبية تواصل توسيع وتعزيز السيطرة على هذا المحور المركزي والعمل على حماية أمن الإسرائيليين وسكان غلاف غزة بشكل خاص"، على حد زعمه.