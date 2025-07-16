صحيفة إسرائيلية: سحب صلاحيات فلسطين على الحرم الإبراهيمي

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أن إسرائيل اتخذت خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعديل الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي، من خلال سحب صلاحيات بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس الديني في مستوطنة كريات أربع.

وقالت الصحيفة: "تسعى الإدارة المدنية بالتعاون مع المجلس الديني اليهودي، منذ فترة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي، ومن بين ذلك إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف فوق ساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90% من أيام السنة، كما سيتم تركيب نظام إطفاء حرائق متطور، إلى جانب اتخاذ خطوات أخرى منها قدرة الجهات الإسرائيلية على مراقبة الكاميرات داخل الحرم"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكشفت الصحيفة عن أن "إسرائيل قررت نقل صلاحيات بلدية الخليل التابعة للفلسطينيين عن الحرم الإبراهيمي، إلى صالح المجلس الديني اليهودي في الخليل المقام في مستوطنة كريات أربع".

واعتبرت هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة، ودراماتيكية بالنسبة للاستيطان، وأن الهدف منها إحداث تغيير كبير في الوضع الراهن بالحرم الإبراهيمي.

وأضافت: "في خطوة غير مسبوقة، تقرر تغيير كبير في الوضع الراهن في الحرم الإبراهيمي، مع سحب الصلاحيات من بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها من الإدارة المدنية إلى المجلس الديني كريات أربع الخليل من أجل تعزيز التغييرات الهيكلية في المجمع".