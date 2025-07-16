نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات مصورة من الطائرات المشاركة في عمليات القصف التي استهدفت، اليوم الأربعاء، مقر وزارة الدفاع السورية ومحيط قصر الرئاسة في دمشق.

#الشروق شاهد: هكذا قصف جيش الاحتلال مقر وزارة الدفاع السورية ومحيط قصر الرئاسة في دمشق - مقطع مصور من الطائرات القائمة بالقصف

#عاجل pic.twitter.com/vWOmvZE9nN — Shorouk News (@Shorouk_News) July 16, 2025

وشنت إسرائيل نحو 160 غارة على العاصمة السورية دمشق، مستهدفة مواقع عسكرية وسيادية، من بينها وزارة الدفاع وقصر الرئاسة، وسط استعدادات إسرائيلية لتصعيد عسكري واسع في الجنوب السوري.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت وسط دمشق، في استمرار لانتهاكات سيادة البلاد بذريعة "حماية الدروز".

وقالت وزارة الصحة في بيان عبر منصة تلجرام: "استشهاد مدني وإصابة 18 آخرين في حصيلة جديدة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق"، دون توضيح طبيعة الإصابات.