السلطات اليمنية تضبط شحنة أسلحة من إيران للحوثيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الأربعاء، ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران إلى جماعة الحوثيين، تضم رادارات حديثة ومنظومات صواريخ ودفاع ٍجوي وطائرات بدون طيار.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، طارق صالح، إنه تم ضبط شحنة أسلحة كبيرة تضم نحو 750 طنا قادمة من إيران في طريقها إلى الحوثيين، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن الشحنة توزعت بين منظومات صاروخية وبحرية وجوية ومنظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وقذائف وأجهزة تجسس.

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مهاجمة ميناء إيلات وهدفا عسكريا بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل باستخدام 3 طائرات مبدون طيار.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان مصور، إن قواتهم المسلحة نفذت عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ3 طائرات بدون طيار.

وأضاف أن طائرتين منها استهدفت موقعا عسكريا مهما في إسرائيل بمنطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة، جنوبي إسرائيل.

وقال سريع إن العملية "حققت أهدافها بنجاح، وتأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو بحق إخواننا في قطاع غزة".