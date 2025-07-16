القضية الفلسطينية والذكاء الاصطناعي على طاولة مصر المحروسة في عددها الجديد

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد (388) من المجلة الإلكترونية الثقافية "مصر المحروسة"، الصادرة عن الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية برئاسة الدكتور إسلام زكي، والتي تتناول الأدب والفنون وقضايا الفكر المعاصر.

افتتاحية العدد كتبتها الدكتورة هويدا صالح، بعنوان "تحدي الذكاء الاصطناعي للأخلاقيات الحيوية"، وتتناول فيها المفهوم المعاصر للأخلاقيات الحيوية، التي تشمل ثلاثة محاور: الصحية، والاجتماعية، والبيئية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة بسبب افتقاره إلى الشعور والضمير، مما يتطلب وعياً إنسانياً في التعامل معه.

وفي باب "دراسات نقدية"، يستعرض أكرم مصطفى كتاب "مهمة المترجم" للفيلسوف الألماني فالتر بنيامين، الذي يرى في الترجمة استمراراً لحياة النص بلغات جديدة، مؤكداً أن المترجم يجب أن يكون فناناً ومفكراً يعمل من أجل اللغة، لا باستخدامها فقط.

أما في باب "ملفات وقضايا"، فيتناول الباحث الفلسطيني حسن العاصي قضية "مناصرة فلسطين بين الحياد العلمي والحياد الأخلاقي"، حيث يناقش دور الأكاديميين في دعم القضايا الإنسانية، وخاصة الفلسطينية، موضحاً تزايد مشاركاتهم في الفعاليات المناصرة رغم الانتقادات التي تربط ذلك بانحياز أكاديمي.

ويضم العدد أيضاً مقالاً لمحمد حسن الصيفي في باب "كتاب مصر" بعنوان "هل هو شهاب واحد؟"، تعقيباً على حادثة "سائق التوك توك"، التي أثارت الجدل مؤخراً، معتبراً أنها مؤشر مقلق على مستقبل الشباب المهمش.

كما يكتب الكاتب الأردني محمود الدخيل في باب "أخبار وأحداث" عن الحضارات القديمة، من خلال عرض كتاب "الأصل والأثل والتوحيد" لمجموعة من الباحثين، والذي يستند إلى الأبحاث الأركيولوجية واللغوية لتتبع جذور الدولة والدين واللغة في المشرق الأدنى القديم.

وفي باب "فن تشكيلي"، تتناول سماح عبد السلام تأثير الفنانة زينب السجيني على جيل جديد من الفنانين التشكيليين المصريين، بينما ترصد نضال ممدوح في باب "كتب ومجلات" أحدث الإصدارات في مصر والعالم العربي.

ويقدم الكاتب الليبي عمر أبو القاسم الككلي قصة "الظاهر والباطن" في باب القصة، فيما تكتب شيماء عبد الناصر في باب "خواطر وآراء" مقالاً بعنوان "كي تفهم نفسك.. اكتب"، وتواصل الكاتبة أمل زيادة سلسلة مقالاتها "إلى الكوكب التاني" بمناقشة قضايا اجتماعية من الحياة اليومية.