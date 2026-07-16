أعلن اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استكمال تنفيذ توسعات المرحلة الثانية لمحطة مياه الحامول البحاري بمركز منوف، باستثمارات تتجاوز 722 مليون جنيه، وذلك بعد توقف المشروع لفترات طويلة، في خطوة تستهدف تعزيز خدمات مياه الشرب وتلبية مطالب المواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يشمل تنفيذ توسعات بطاقة تصميمية 600 لتر/ثانية بما يعادل 51 ألف متر مكعب يوميًا؛ لترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 102 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى إسناد التنفيذ بالأمر المباشر إلى شركة المقاولون العرب – إدارة الإنشاءات البحرية.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية والشركات المنفذة لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الحيوية، مشددًا على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن العمل يجري وفق خطة متكاملة تستهدف سرعة الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 90%، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه شدد المهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، على أن المحافظ نجح في إنهاء جميع الإجراءات والتنسيقات اللازمة لاستكمال المشروع، من خلال التواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بما أسهم في إزالة المعوقات التي حالت دون استكمال التنفيذ.

وأشار إلى أن المشروع يأتي استجابة لمطالب أهالي مركز وقرى منوف ومدينة سرس الليان، بهدف تلبية احتياجاتهم من مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة، في ظل التوسع العمراني وزيادة معدلات الاستهلاك.