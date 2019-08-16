صندوق التقاعد للعسكريين الاتراك يشتري شركة بريتش استيل البريطانية

قال مسؤولون بريطانيون يتعاملون مع بيع الشركة البريطانية المصنعة للصلب/بريتش ستيل/ المفلسة اليوم الجمعة أنهم تلقوا عطاءً مقبولا من الذراع الاستثماري لصندوق تقاعد القوات المسلحة التركية.

وقال مأمور التفليسة،المعروف كونه المتلقي الرسمي،:"إنه تم تلقي العديد من العطاءات من أجل شراء بريتش ستيل وتم توقيع الاتفاق الآن بين شركة /أتا أر هولدينجز إيه إس/ والمتلقي الرسمي الذي يجتمع مع المشتري المفضل عبر محادثات حصرية لتأكيد نيتهم للاستحواذ على شركة صناعة الصلب ووفروعها ".

كان قد تم اعلان إفلاس بريتش ستيل في أيار/مايو الماضي،مما عرض للخطر 4 آلاف وظيفة بشكل مباشر وما يقدر ب 20 ألف وظيفة أخرى في سلسلة الإمداد.

يشار إلى أن "اتا أر" التي تملكها شركة أوياك، صندوق تقاعد الجيش التركي، يملك أيضا أسهما كبيرة في شركة إرديمير ، وهى أكبر تركية لإنتاج الصلب .

ووصف المدير العام لاوياك سليمانسافاس إرديم الاستثمار الجديد بأنه "أحد أكبر الانجازات في صناعة الطلب التركية".