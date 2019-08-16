 صندوق التقاعد للعسكريين الاتراك يشتري شركة بريتش استيل البريطانية - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2019 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

صندوق التقاعد للعسكريين الاتراك يشتري شركة بريتش استيل البريطانية

علم تركيا
علم تركيا
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:44 م

قال مسؤولون بريطانيون يتعاملون مع بيع الشركة البريطانية المصنعة للصلب/بريتش ستيل/ المفلسة اليوم الجمعة أنهم تلقوا عطاءً مقبولا من الذراع الاستثماري لصندوق تقاعد القوات المسلحة التركية.

وقال مأمور التفليسة،المعروف كونه المتلقي الرسمي،:"إنه تم تلقي العديد من العطاءات من أجل شراء بريتش ستيل وتم توقيع الاتفاق الآن بين شركة /أتا أر هولدينجز إيه إس/ والمتلقي الرسمي الذي يجتمع مع المشتري المفضل عبر محادثات حصرية لتأكيد نيتهم للاستحواذ على شركة صناعة الصلب ووفروعها ".

كان قد تم اعلان إفلاس بريتش ستيل في أيار/مايو الماضي،مما عرض للخطر 4 آلاف وظيفة بشكل مباشر وما يقدر ب 20 ألف وظيفة أخرى في سلسلة الإمداد.

يشار إلى أن "اتا أر" التي تملكها شركة أوياك، صندوق تقاعد الجيش التركي، يملك أيضا أسهما كبيرة في شركة إرديمير ، وهى أكبر تركية لإنتاج الصلب .

ووصف المدير العام لاوياك سليمانسافاس إرديم الاستثمار الجديد بأنه "أحد أكبر الانجازات في صناعة الطلب التركية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك