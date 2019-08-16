تونس: وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد

توفي اليوم الجمعة المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن سن 66 عاما.

وأفاد متحدث اعلامي بوزارة الثقافة لوكالة الأنباء التونسية بأن عياد توفي اثر تعرضه لسكتة قلبية.

وقالت إذاعة موزاييك الخاصة إن أصدقاء المنتج الراحل اكتشفوا وفاته صباح اليوم في بيته بالعاصمة حينما توجهوا لزيارته بينما كانت عائلته متواجدة في مدينة سوسة. ولم يتم تحديد ساعة الوفاة بعد.

وعمل عياد في قطاع الصحافة والنقد السينمائي وترأس اتحاد نوادي السينما في سبعينات القرن الماضي. وكان عضوا في لجنة الأفلام التونسية بوزارة الثقافة حيث أشرف على انتاج أفلام طويلة وقصيرة.

وأسس عياد شركة انتاج في العام 1998 تولت بالخصوص انتاج فيلمي "اوديسة" و "ملائكة الشيطان" بجانب مسلسلات تلفزيونية وهو المدير التنفيذي لمهرجان أيام قرطاج السينمائية منذ دورتها الأخيرة في 2018.