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بريطانيا: عرض سخي لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 40 يوما

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 4:26 م

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن هناك عرض وصفه بـ«السخي» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 40 يومًا مقابل إطلاق سراح أسرى (دون أن يحدد عددا).

ونقلت وكالة رويترز عن كاميرون، اليوم الاثنين، قوله إن المقترح الحالي المقدم لحركة حماس يشمل إطلاق سراح ربما آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وعبّر عن أمله في أن تقبل حركة حماس بالمقترح المقدم إليها، مشددا في الوقت نفسه على أن الصراع لن ينتهي لحين إطلاق سراح جميع الأسرى (يقصد المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية).

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد صرح في وقت سابق من اليوم، خلال جلسة حوارية عُقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، بأن هناك مقترحا على الطاولة، وأن هناك انتظارا لرد إسرائيل وحماس عليه


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