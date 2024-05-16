الزمالك: خسارة الكونفدرالية؟ مصير جوميز محسوم

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أعلن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، مستقبل البرتغالي جوزيه جوميز مع الفريق الأبيض من الاستمرار في القيادة الفنية حال خسارة لقب كأس الكونفدرالية.

مسؤول نادي الزمالك صرح تلفزيونيًا لقناة أون تايم سبورتس:" جوميز مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم وذلك في حالة الفوز بالكونفدرالية أو خسارة البطولة".

الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

مباراة الذهاب بين الفريقين على الملعب البلدي في المغرب كانت قد انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2-1.