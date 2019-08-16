 شركة الطاقة النرويجية إكوينور تطلق سفينة ذاتية القيادة لاستكشاف حالة الرياح - بوابة الشروق
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شركة الطاقة النرويجية إكوينور تطلق سفينة ذاتية القيادة لاستكشاف حالة الرياح

أوسلو - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:00 ص

أطلقت شركة الطاقة النرويجية العملاقة "إكوينور" سفينة ذاتية القيادة تدرس حالة الرياح وتسجل الظروف الجوية في المناطق البحرية النائية.

وأطلقت إكوينور وشريكتها "أوتونوموس مارين سيستيمز" في ماساتشوستس اسم "داتاماران" على منصة الإبحار التي تعمل بالرياح والطاقة الشمسية، ويبلغ طولها 16 قدما (خمسة أمتار). وتستخدم منصة الإبحار تقنية الماسح الضوئي بالليزر المعروف باسم "ليدار" لجمع البيانات عن الرياح والطقس، وفقا لبيان عبر البريد الإلكتروني، حسبما ورد في تقرير وكالة أنباء بلومبرج.

وقالت الشركتان إن السفينة، التي تنقل البيانات باستمرار إلى مقر العمليات البرية، ستقلل من التكلفة والوقت الذي يستغرقه مسح المواقع البحرية.

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