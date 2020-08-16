إجلاء 60 ألف شخص بسبب الطقس السيء جنوب غرب الصين

أجلت السلطات الصينية أكثر من 60 ألف شخص في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين جراء موجة من الطقس السيء، دون أن يتم تسجيل حالات وفاة أو أشخاص مفقودين حتى الآن.

وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم- أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على حوض سيتشوان والجزء الشرقي من منطقة الهضبة غربي سيتشوان من صباح أمس بالتوقيت المحلي لبكين وحتى صباح اليوم، أدت إلى تجاوز نسبة المياه في 31 نهرا، لمستويات الخطر.

وأضافت السلطات أن أراضي زراعية والبنية التحتية للنقل في أجزاء مختلفة من المقاطعة تضررت بدرجات متفاوتة، فيما أصدر مركز الأرصاد بالمقاطعة تحذيرا من المستوى الثالث (ضمن نظام من 4 مستويات) للسيطرة على الفيضان.