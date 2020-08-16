بواتينج: بايرن فوجئ بمواجهة ليون في قبل نهائي دوري الأبطال

قال المدافع جيروم بواتينج مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد ، إن لاعبي الفريق البافاري فوجئوا بأن فريق أولمبيك ليون الفرنسي سيكون منافسهم القادم في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وليس مانشستر سيتي الإنجليزي، مشددا في الوقت نفسه على أن فريقه لن يقلل من شأن خصمه المقبل.

وأكمل ليون عقد المتأهلين للمربع الذهبي لدوري الأبطال، عقب فوزه المفاجيء 3 / 1 على مانشستر سيتي في دور الثمانية للمسابقة، ليبلغ الدور قبل النهائي في البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عشرة أعوام.

وواجه الفريق الفرنسي بايرن أيضا في ظهوره الوحيد بقبل النهائي في نسخة المسابقة عام 2010، حيث خسر أمامه صفر / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأوضح بواتينج في مؤتمر صحفي افتراضي "لقد فوجئنا بعض الشيء بالنتيجة. كان من الواضح بالنسبة لنا أننا سنواجه منافسا قويا للغاية. ليون كذلك. ليون لم يعبر يوفنتوس في دور الـ16 بدون أداء جيد".

وأعرب مدافع بايرن عن تطلعه لمواجهة ليون يوم الأربعاء القادم، حيث قال "نريد بلوغ النهائي بغض النظر عما إذا كان المنافس هو مانشستر سيتي أو ليون".

وصعد بايرن، الذي يمتلك خمسة ألقاب في دوري الأبطال، للدور قبل النهائي بفوزه الكاسح 8 / 2 على برشلونة الإسباني في دور الثمانية، علما بأنه ظل محافظا على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة بجميع المسابقات، فيما فاز في مبارياته الـ19 الأخيرة، في ظل سعيه لتكرار تتويجه بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال)، التي حققها عام 2013.

وشدد بواتينج على أن الفوز الكبير على برشلونة منحه وفريقه "دفعة" لكن لم يدفعه للغرور .

وأضاف بواتينج "ندرك كيف نصنف هذه المباراة. النتيجة الكبيرة لا تساوي شيئا في قبل النهائي. نريد بالتأكيد بلوغ النهائي."

وأشاد بواتينج بالمدرب هانزي فليك، حيث أوضح أنه جعل بايرن فريقا لا يقهر منذ توليه قيادة الفريق في نوفمبر الماضي.

وأوضح بواتينج "الفريق بأكمله يستفيد من الخطة الواضحة التي لدينا تحت قيادة هانزي فليك. بايرن يستفيد منه تماما".