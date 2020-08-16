السودان: «الاجتماع السداسي» يقرر استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء

التوصل لاتفاق شامل بشأن الملء والتشغيل سيعزز التعاون الإقليمي

جدد السودان تأكيده الالتزام بالعودة لمفاوضات سد النهضة "بروح التضامن الإفريقي" وعلى أساس الأجندة المتفق عليها سابقًا ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في ضرر للآخرين.

وشدد السودان، خلال الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم الأحد، على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية".

وقرر المجتمعون بعد مناقشات مطولة، استئناف التفاوض يوم الثلاثاء ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

وأوضح بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية أن الاجتماع جاء بدعوة من الاتحاد الإفريقي، بمشاركة وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.

وأوضح البيان أن الاجتماع جاء تجاوبا مع موقف السودان الذي دعى فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات.