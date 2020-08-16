فرنسا تنقذ 31 مهاجرا من القنال الإنجليزي

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أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت 31 مهاجرا من قوارب صغيرة واجهت صعوبات في القنال الإنجليزي.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية في بيانين صادرين يومي السبت والأحد إن زوارق الدورية الفرنسية أنقذت الأشخاص من أربعة قوارب صغيرة مختلفة على مدار اليوم أمس السبت.

وكان على متن قارب واحد أربعة أطفال، بينهم رضيع.

وأنقذت السلطات الفرنسية حتى الآن هذا الشهر أكثر من 200 مهاجر من قوارب صغيرة تعرضت لمشكلات في القنال الإنجليزي.

وتصدر السلطات تحذيرات بانتظام ضد محاولات العبور، بسبب كثافة حركة الشحن والظروف الجوية الخطرة في كثير من الأحيان، بحسب وكال الأنباء الألمانية.

وتقوم الشرطة الفرنسية بدوريات متكررة لمنع محاولات المهاجرين لعبور القنال، لكن بريطانيا دعت باريس لبذل المزيد حيث وصل عدد من نجحوا في العبور إلى ألف شخص في يوليو .

ويتجمع المهاجرون واللاجئون منذ سنوات في موانئ القنال الإنجليزي بفرنسا على أمل الوصول إلى بريطانيا، غالبا لأن لديهم أقارب يعيشون هناك بالفعل أو يتحدثون الإنجليزية.

ويعتقد البعض أيضا بالخطأ أن السلطات البريطانية لا تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدول الأعضاء بإعادة طالبي اللجوء إلى أول دولة دخلوها في الاتحاد الأوروبي.