 السيطرة على حريق محدود بمستشفى الولادة في الإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 16 أغسطس 2021 8:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق محدود بمستشفى الولادة في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عصام عامر
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 7:54 م

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريق محدود نشب داخل مستشفى دار إسماعيل للولادة، الكائنة في منطقة مينا البصل، غربي الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا مأمور قسم شرطة مينا البصل، حول نشوب حريق بجوار مبنى تحت الترميم، داخل مستشفى دار اسماعيل للولادة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المبانٍ المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في جذوع نخيل بجوار مبنى خال يخضع لأعمال الترميم دون التأثير على عمل المستشفى.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك