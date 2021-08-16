لافروف: السفارة الروسية مستمرة في التواصل مع ممثلي جميع القوى السياسية الفاعلة بأفغانستان

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في أفغانستان على خلفية رحيل الرئيس الأفغاني عن بلاده، والتطورات المتسارعة في أفغانستان.



ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الاثنين، أشارت الوزارة في بيانها إلى أن «لافروف أطلع بلينكن على التقييم الروسي للوضع في أفغانستان».



وأضافت: «لافروف أشار لبلينكن إلى استمرار الاتصالات بين السفارة الروسية وممثلي جميع القوى السياسية الفاعلة في أفغانستان».



وأكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الروسية في وقت سابق استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية أفغانية، لافتا إلى أن روسيا لم تعترف بشرعية سلطة طالبان



وقال ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير قسم آسيا الثاني بالخارجية الروسية: «كنا ندعو دوما لتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان، وبالطبع سوف نتعامل معها».



وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للاعتراف بشرعية حكومة طالبان حال انتقال السلطة بطريقة سلمية في أفغانستان: «لم نعترف بها بعد، ولكن كل شيء في أوانه ومن يعش يرى».



وأكدت السفارة الروسية في كابل استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية في أفغانستان حيث أعلن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله الأحد أن رئيس البلاد أشرف غني استقال من منصبه وغادر البلاد.