رئيس هيئة الرعاية الصحية يكلف باعتماد باستحداث آلية إلكترونية لمراقبة التنفيذ

اجتمع الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان مع القيادات الجدد للرعاية الصحية والعلاجية، وذلك لوضع آلية واضحة ورؤى استراتيجية موحدة لعمل كافة المنشآت الصحية، التابعة للهيئة بكافة المحافظات، بهدف الوصول لأعلى مستويات الجودة للخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة، بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر، تم استعراض كافة التحديات ومناقشة سُبل التغلب عليها.

وأكد رئيس الهيئة أن التعليم الطبي المستمر لكافة العاملين وخاصة القيادات الطبية والإدارية سواء على المستوي المركزي أو الفرعي بكافة المحافظات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتشمل محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية ، وأخيرًا المستوى الطرفي والخاص بتدريب كافة مديري المستشفيات ،هو السبيل الأوحد للوصول بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأعلى مستويات الجودة والتميز بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي خلال الاجتماع ببناء فرق عمل مركزية وعلى أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل لائق، ويحقق رضاء المنتفعين على مستوى الحزم الخدمية الطبية المقدمة، مشددًا على وضع نظم تشغيل موحدة إداريًا وفنيًا داخل كافة المستشفيات بالمحافظات الثلاث السابق ذكرها، ووضع جدول زمني لتنفيذ تلك التوجيهات في غضون 14يوم من تاريخه، بحيث يتم تفعيل نظم التشغيل بدءًا من الأول من سبتمبر المقبل.

وكلف الدكتور أحمد السبكي قيادات الرعاية الطبية والعلاجية باعتماد بروتوكولات طبية موحدة ومحدثة مع تطبيق مفاهيم الاعتماد واستحداث آلية إلكترونية لمراقبة التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من هذه التكليفات في موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن مفهوم الجودة الشاملة لن يتحقق إلا بوجود نظام موحد ومفعل، مشيرًا أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة ترتكز على أربعة مؤشرات رئيسية قابلة للقياس والتقييم، تبدأ بالمؤشر الطبي، مرورًا بمؤشر الموارد البشرية، وصولًا لمؤشر المستهدفات المالية، وذلك كله للوصول إلى المؤشر الأخير وهو رضاء المنتفعين.

حضر الاجتماع كل من، الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة المستشار المالي للهيئة، والدكتور وليد السيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور أحمد الريدي مدير إدارة الرعاية الثالثية، والدكتور أحمد حماد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتورة شيماء عبدالله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد ناجي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة والدكتور علي القوصي عضو إدارة الرعاية الأولية.