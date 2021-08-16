تحرير 123 محضرا متنوعا في حملة مرافق على الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة بمركز ومدينة الأقصر، بشوارع التليفزيون، المدينة، المنشية، شرق السكة، الصنايع، يوسف حسن، منطقه المحطة، المعدية الجديدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 123 محضرا تضمنت 23 إشغال، 8 محاضر نظافة عامة، 2 محاضر لمنشأت بدون ترخيص، 3 محاضر لمقاهي تقدم نرجيلة، وضبط 17 نرجيلة، 4 ميكروفون يسبب إزعاج، 27 محضر مضبوطات متنوعة، 11 محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، 49 محضر إزالات إدارية.

وأكد اللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن، تكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات من على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى المحافظة.