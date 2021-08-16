قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

وأضاف بوريل على تويتر، أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد ‭‬‬عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "أفغانستان تقف عند مفترق طرق. يتعلق الأمر بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة إلى الأمن الدولي".