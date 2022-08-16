ريان إير تعزز رحلاتها في بريطانيا في أكتوبر وسط تمديد مطار هيثرو للقيود

تعتزم شركة ريان إير للطيران منخفض التكلفة إضافة 500 رحلة جوية إلى جدولها في الخريف، من قاعدتها بمطار ستانستيد في لندن، حيث تتطلع الشركة لكسب المزيد من العملاء بعد أن مدد مطار هيثرو فترة القيود على قدراته التشغيلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الرحلات الإضافية سوف تمنح ريان إير 100 ألف مقعد إضافية في رحلات عطلات منتصف السنة الدراسية إلى وجهات تشمل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان.

وكان مطار هيثرو أعلن أمس الاثنين أنه سوف يمدد القيود المفروضة على القدرات التشغيلية للمطار وعدد الرحلات حتى نهاية الصيف الحالي، حيث يطبق الحد اليومي المحدد بـ100 ألف مسافر، مغادر، حتى 29 أكتوبر، في ظل استمرار معاناة المطار الرئيسي في بريطانيا من نقص العمالة في شركات الخدمات الأرضية.

وقال الرئيس التنفيذي لريان إير، مايكل أوليري، إن لدى شركة النقل ومطار ستانستيد عدد كاف من الموظفين للتعامل مع الرحلات الإضافية، واصفا مطار هيثرو بأنه "ميؤوس منه".