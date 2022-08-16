 الحرس الوطني التونسي يحبط 5 عمليات هجرة غير شرعية وينقذ 80 شخصا - بوابة الشروق
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الحرس الوطني التونسي يحبط 5 عمليات هجرة غير شرعية وينقذ 80 شخصا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 2:36 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، إحباط 5 عمليات هجرة غير شرعية، ليلة أمس، وإنقاذ 80 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال المتحدث، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني بمناطق منزل تميم، وجرجيس وقرقنة والمهدية من ضبط 11 شخصا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، كما تم حجز مبالغ مالية، وزورق مطاطي ومضخات هوائية.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن الموقوفين.


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